Bernardo Pantoja se hace pasar por otra persona con 'Sálvame': "Usted a mí no me conoce, ni me tengo que presentar ni nada"

El equipo de investigación de 'Sálvame' ha conseguido hablar con el padre de la novia del año y para sorpresa de todos el hermano de Isabel Pantoja tiene grandes artes interpretativas, lo decimos porque se ha hecho pasar por otra persona. Pero no se la ha colado al programa.

Un reportero le ha llamado para preguntarle por su familia, si había felicitado a su hija por el enlace, si estaba detrás de todas las apariciones de su tía Magdalena y si se había llevado dinero... Pero el que estaba del otro lado del teléfono supuestamente no era Bernardo, era un amigo.

Muy amablemente ha atendido al equipo pero no era un amigo, era el propio Bernardo. Con esta estrategia ha querido despistar al programa. Él no sabía nada y ha pedido que llamaran dentro de un rato porque el padre de Anabel no estaba.