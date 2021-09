Desde que se supiera que Bernardo Pantoja no iba a asistir a la boda de su hija Anabel, todo es polémica. ¿Cuál es el motivo? Según nos contó la propia colaboradora de 'Sálvame', sus problemas de movilidad le hacían imposible viajara e ir a la playa.

24 horas después, Bernardo Pantoja ha intervenido en directo en 'Sálvame' para negarlo todo y dar la cara por su hija. Ha sido en una llamada al teléfono de Carmen Borrego: "La quiero más que a nada en el mundo, la adoro porque es lo más bueno que Dios me ha puesto encima de la tierra", decía.

En cuanto a las grabaciones y fotos, Bernardo acusaba al periodista: "Se ha metido un señor periodista y me ha grabado con el teléfono, yo no me daba cuenta, era una conversación privada en un sitio privado".