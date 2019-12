Big Moon llegó a la Isla de la Gomera jugándose la vida en patera. Este senegalés, que trabaja como cantante en bodas y bautizos, recibió el pase de oro de Paz Padilla en 'Got Talent' y ha visitado 'Sálvame' para interpretar 'All night long'. El artista ha puesto en pie a todos los colaboradores que rápidamente se han levantado a bailar al ritmo de su música, y ha salido del plató con trabajo. "Anabel me ha pedido su número para contratarle", ha anunciado la presentadora.