La broma de Kiko Matamoros, sobre su supuesto affaire con Lydia Lozano: “Fue una noche y se me hizo larguísima”

Una vez más la tarde se ha presentado con nuevas confesiones y una vez más ha sido Kiko Matamoros quien nos ha dejado grandes titulares sobre su vida amorosa (sexual). No si os acordaréis sobre una famosa confesión del colaborador que vio la luz gracias al polígrafo del 'Deluxe'. Kiko confesó que tuvo un affaire o una noche loca con Lydia, pero no estaban solos, había una tercera persona.

Lydia Lozano: "A mí siempre me han gustado los malotes"

Esta tarde ha vuelto a salir el tema, "tú cuando te liaste con Matamoros... a ti te gustaba un tío que te diera guerra", le decía Rafa Mora, "a mí siempre me han gustado los malotes", contestaba Lydia. Y Antonio David preguntaba en alto que cuánto tiempo estuvieron juntos, "por lo menos tres años", aseguraba el protagonista. ¿3 años? A lo mejor esa historia (que supuestamente nunca ocurrió) le dejó marcado a Matamoros. A lo que el colaborador puntualizaba con ironía: "Fue una noche y se me hizo larguísima”. Lydia no ha podido evitar partirse de risa con su compañero...