Laura Fa no deja títere con cabeza . La colaboradora ha dado unas declaraciones en la radio que no dejaban en ningún buen lugar a Canales Rivera. Hablando sobre el affaire del torero con Alba Carillo, ha asegurado que ella no se divertiría con él. "Es guapo pero últimamente sucio. ¿Sabes cuando estás con alguien y le ves el pelo sucio? Tiene pinta de estrellita de mar y yo a mi edad no quiero ni una estrellita de mar?", comentaba la tertuliana.

En plató, Laura intentaba quitarle hierro al asunto. "He utilizado en catalán una palabra para decir sucio, que no tiene traducción exacta. Es como en un tono de broma". "No", le ha asegurado Nuria Marín. Matamoros también ha recibido un mensaje en su móvil en el que le aseguraban que la palabra que había utilizado Laura se traducía como "sucio". "Es que a mí ese look rural no me atrae", se justificaba la catalana.