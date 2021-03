Canales: "Con Kiko Rivera tengo la misma relación que tenía antes, ninguna"

Comentando la vuelta de Isabel Pantoja a Telecinco como mentora del programa ‘Top Star’, ‘Sálvame’ debatía sobre si habrá o no alusiones a su guerra con Kiko Rivera pero ¿En qué punto está? ¿Conserva el DJ el trato que inició con su familia paterna? Canales Rivera nos sorprendía asegurando que tiene la misma antes de que arrancara la ‘Cantora, herencia envenenada’.

“Tengo la misma relación que tenía hasta el día de la herencia envenenada, que es ninguna”, aseguraba el colaborador de ‘Sálvame’ que relataba que ha intentado establecer contacto con su primo en varias ocasiones: “Le he llamando, le he escrito y contesta a los dos o tres días y la verdad es que en varias ocasiones he tenido mucho interés en hablar con él porque sé que ha pasado por momentos muy duros”.