Kiko Rivera ha concedido una entrevista a Radio Marca donde no se ha cortado al hablar de ningún tema junto a Álvaro Ojeda. El hijo de Isabel Pantoja ha hablado de fútbol, de política y, como no, de su madre .

“Yo soy del Sevilla porque mi padre falleció, si no sería del Betis seguro”, comentaba Kiko sobre sus preferencias futbolísticas. “No me arrepiento de nada de lo que he hecho pero si que, cuando empezó todo esto no sabía que iba a llegar donde ha llegado… quizá ahí hubiera aplicado el VAR”, aseguraba haciendo un símil futbolístico con la relación actual con su madre.