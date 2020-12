Su error ha sido no contárselo desde el principio porque “no consumamos” y debería haberlo explicado: “Aunque el chaparrón fuese duro, no habría pasado nada”. Además, desmiente el testimonio de Cynthia mostrando lo que ella dijo no haber visto: sus cicatrices. El torero tiene en la tripa un tatuaje de un toro y dos enrome cicatrices de dos cornadas: “¿Esto no se ve?”, preguntaba a Paz Padilla subiéndose la camisa.