“Me ha negado y me parece muy fuerte que para justificar algo que él ha hecho mal, me ponga a mí de cazafamosos”, comenta la joven. “Canales miente de manera descomunal, no soy una cazafamosos, no tengo que hacer estas cosas pero cuando dañan mi imagen no puedo pasar. Yo trabajo en mi propio centro de estética, me va bien gracias a Dios, estoy en el mejor momento de mi vida y él miente para evitar que todo salga a la luz”, asegura.