Decía no querer hablar “por no dejar mal” a Canales y añadía: “La información está, pero no quiero hablar de este tema de momento”. Es más, decía no saber cómo gestionar la situación y nos remitía a Antonio David: “Es el que me está moviendo lo del ‘Deluxe’ y ‘Sálvame’. Habladlo todo con él y listo”.