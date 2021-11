Carlos, el ex de Lujan Argüelles cuenta cómo se encuentra tras sufrir un grave accidente con su lancha: "Un giro de volante nos salvó la vida"

La compañera Lujan Arguelles no está pasando por su mejor momento y es que su expareja Carlos Sánchez Arenas hace unos días sufrió un grave accidente al chocar con su lancha contra una roca en el pantano de Entrepeñas, en Guadalajara.

Además, 'Sálvame' ha podido hablar en exclusiva con Carlos Sánchez, que ha explica cómo se siente: "Hace ocho días que entré aquí más muerto que vivo y hace dos días que me operaron y hoy me he sentado en una silla, para mi esto es un milagro". Y ha detallado todo lo que recuerda del accidente: "Era el último día que sacábamos el barco, nada más salir el barco hizo un extraño y se fue contra unas rocas y un giro de volante nos salvó la vida. Fue un golpazo brutal".