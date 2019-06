Carlota Corredera pierde la paciencia con Rafa Mora: “Te estás victimizando y no eres víctima de nada”

"¡Los tramposos seréis vosotros!"

Rafa Mora ha reconocido que el mensaje no era de esta tarde, Carlota Corredera pedía que reconociera su error y entonces Rafa hacía un comentario que acababa con la paciencia de la presentadora: “Yo no he puesto fecha, he hecho tele como habéis hecho todos ¡Los tramposos seréis vosotros que lo he aprendido de vosotros!”

Y Carlota no está dispuesta a permitirlo: “Has jugado a que te escribía en directo, tienes la oportunidad de decir que te has equivocado y no de decir que has aprendido a hacer trampas de los mejores”. Pero Rafa no ha rectificado, reiteraba su postura y Carlota le exigía: “Te estás victimizando y no eres víctima de nada”.