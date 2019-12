Carlota Corredera se ha mojado en ‘Sálvame’ sobre qué le parece la figura de Hugo Sierra. La presentadora opina que Adara lo dejará cuando se entere de “cómo ha tratado a su madre en plató” y Hugo es consciente de ello: “Por si acaso no estamos juntos y ella no comparte el premio, me voy a llevar mi parte del pastel haciendo exclusivas, subiendo cobrando a l casa y yendo a ‘Sábado Deluxe”, ha sido la lectura que Carlota ha hecho de los movimientos de Hugo.