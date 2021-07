Carlota Corredera: "Creo que Olga ha sido colaboradora necesaria en parte del dolor de Rocío Carrasco"

En 'Sálvame', Carlota Corredera se ha pronunciado sobre el asunto. "Es verdad que me he intentado mantener al margen porque no soy objetiva. Es público que me he posicionado al lado de Rocío. No porque sea la presentadora, sino porque creo realmente en Rocío. Por cierto, la gente que me ataca con el dinero decirles que yo cobro lo mismo defendiendo a Rocío que no apoyándola. No tengo un plus. Ni me paga ella ni me paga Fidel", dijo en primer lugar.