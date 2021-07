Pero hay más, Rocío recomendó a su tío a que esperara a otoño para ver la segunda temporada de su docuserie y el enfado de Amador Mohedano ha sido evidente. "Me da igual hija no quiero hablar contigo", decía ante las preguntas de una reportera.

Sin embargo, ella insistía y cuando aludía a su labor como representante, perdía la paciencia y decía subiendo la ventanilla del coche: "No te voy a contestar porque no me interesa nada de lo que diga mi sobrina Rocío ¡Y ya está!"