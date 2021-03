“No voy a permitir que se me enfrente a mi familia ni una sola vez más”, decía Carmen Borrego y se que iba hecha una furia del plató de ‘Viva la vida’. La hermana pequeña de las Campos no toleraba que Kiko Matamoros y Diego Arrabal dejaran caer sobre ella la sombra de la traición insinuando que habría filtrado la noticia del enfrentamiento con su sobrina, Alejandra Rubio, y habría cobrado por ello. Sin embargo, no es la primera vez que Carmen se va de un plató negándose a tener un problema con su familia.