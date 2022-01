"Creo que todos son conscientes de muchas cosas y de que nadie se ha sorprendido de casi nada. Al igual que ha habido otras personas que no se ha hecho público, pero no se ha sabido. Yo he dejado de creérmelos hace mucho tiempo. No me creo las lágrimas de Rocío Flores, ella sabe mucho más de lo que dice", asegura la hija de María Teresa Campos.