Lydia Lozano, a Marta Riesco: "Mientes mucho"

"No me vengas a decir que teníais muy buen rollo, que te gustaba Antonio David, pero que hasta que salió la noticia no os fuisteis a un hotel...", comenzaba a decir Lydia Lozano mirando a cámara: "No, mi vida. No. Tú estabas como loca por él, se lo contaste a tus íntimos amigos y uno me lo contó a través de otra persona".