Sergio Alis, sobre Carmen Borrego: "Fue Cristina Blanco la que me dijo que Carmen no daba palo al agua"

Sergio Alis trabajaba en ‘Día a día’ cuando Carmen Borrego, directora entonces del programa, se separó y perdió la custodia de sus hijos. Se ha especulado mucho con los motivos tanto del divorcio como lo que llevó al juez a decidir que los hijos se quedaran con su padre, pero Sergio Alis apuntaba: “Yo no sé si empalmaba el día con la noche, lo que tengo claro es que venía a trabajar y si se tenía que ir era por un problema o porque dejaba a alguien al cargo”.

Además, ha explicado que una de las personas de “máxima amistad” que tenía entonces era Cristina Blanco: “Fue la que me dijo que Carmen no daba palo al agua y lo contaba a todo el mundo”, nos ha transmitido el periodista.

El testimonio de una examiga de Carmen Borrego

Por otro lado, ‘Sálvame’ ha hablado con una examiga de Carmen Borrego que afirma que no era “una madre al uso de me voy a cuidar a mis bebés”: “Ese estilo de vida no entraba dentro de las Campos, ella si quedaba la pandilla, Carmen quedaba con la pandilla”, aseguraba.