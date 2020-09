Habla por primera vez el portavoz de la familia agraviada por el hermano de las Campos: "No se está contando la verdad"

A Jorge Javier Vázquez no le extrañaría que las Campos decidieron dejar Mediaset y es que, desde que se supiera que tienen un hermano anónimo, todo es polémica.

Se trata de un hermano mayor, por parte de padre, que quiere mantener su anonimato pero en ‘Sálvame’ José Antonio León afirmó que pesa sobre él una “sentencia firme” por un “capítulo turbio” del que no dio más detalles.

“Hay una sentencia pública a la que puede acceder cualquiera”, recordaba él. Para Lolo, lo más fácil es decir que es anónimo y no asumir el “capítulo negro” que tiene esta historia. El asunto les molesta porque se está “faltando a la verdad” porque hay una sentencia firme: “Nos molesta que no se esté contando al verdad y que le den normalidad a algo que no la tiene”.