Carmen Borrego: “El Rey emérito ya ha venido a España hasta en un par de ocasiones”

Después de repasar la última hora y de conectar en directo con un reportero que espera la llegada en Vigo, Antonio Montero destacaba que la última foto de Juan Carlos I en España se la hizo él, hace ya 21 meses. “Él cuando se fue no sabía muy bien por qué se iba . Cuando se fue no se llevó nada, se fue como para un fin de semana”, aseguraba el colaborador.

Carmen Borrego, por su parte, no se pudo aguantar y en pleno debate soltó el ‘bombazo’. “A mí me aseguran fuentes muy cercanas que el Rey ya ha venido antes, ha hecho algún viaje, no uno solo, personal. Ha estado en España con gente que él conoce por lo menos en un par de ocasiones”.