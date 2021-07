Carmen Borrego amagó con irse de plató tras un tenso encontronazo con Kiko Hernández en los fogones de 'La última cena'. "¡Ahí os quedáis, a mí no me insultas!", decía gritando Carmen, pero entre todos consiguieron que regresara a plató y cerraron la noche como nadie esperaba: en paz. Pero ¿Qué pasó después? La propia Carmen nos lo cuenta en 'Sálvame'.

Y es que no se identifica con el adjetivo de “víctima” que muchos le adjudican a raíz de su paso por ‘Sálvame’: “Hay compañeros que me juzgan como persona y no me conocen”. Es más, nos explicaba que ha pasado una “mala racha” pero cree que ya la tiene “superada”.