Rocío Carrasco entra por teléfono en 'Sálvame' y habla sobre su ausencia a la boda del hijo de Carmen Borrego: "Yo las explicaciones se las he dado a quien tenía que dárselas"

Carmen Borrego, desencolada por los comentarios sobre el enlace: "Me hubiera gustado que alguien de mis compañeros hubiera dicho una frase bonita de la boda de mi hijo"

Carmen Borrego explota: "No me ha parecido bien que Rocío Carrasco diga que sí iría a la boda de Alejandra Rubio"

La ausencia de Rocío Carrasco a la boda del hijo de Carmen Borrego sigue levantando ampollas. Después de que la hija de Rocío Jurado entrase por teléfono al programa 'Sálvame' y dijese que "posiblemente si se casa Alejandra Rubio, iría a su boda", Carmen Borrego comienza a romperse poco a poco.

Cuando María Patiño se acerca a la colaboradora, "eres muy transparente con solo verte la cara. Ayer me quedé impactada", ambas empiezan a llorar, sobre todo Carmen Borrego. Aunque intenta contener las lágrimas le es imposible: "Me hubiera gustado que alguien de mis compañeros hubiera dicho una frase bonita de la boda de mi hijo, todo no puede ser malo. Nadie tiene nada bueno que decir, nada"

Estas lágrimas son por su hijo, "me parece feo por él, no se lo merece". Terelu intenta consolar a su hermana, "hablan las personas que no han estado, los que hemos estado lo hemos pasado maravilloso, hemos disfrutado muchísimo". La colaboradora ha recibido una llamada de su hijo y ese es el verdadero motivo por el que llora. Carmen, llega de impotencia, no duda en decir "que se haga de menos a mis dos hijos me duele en el alma".

No quiere señalar a Rocío Carrasco, pero finalmente explota, "no me ha parecido bien que Rocío Carrasco diga que sí iría a la boda de Alejandra Rubio". Según la colaboradora: "El problema que yo tengo es que tengo la sensación de que aquello que yo he vivido como una maravilla ha quedado en lo malo, en quién no ha venido a la boda"

Rocío Carrasco habla de su ausencia a la boda del hijo de Carmen Borrego:

Rocío Carrasco no quiere decir públicamente las razones, "yo las explicaciones se las he dado a quien tenía que dárselas". Pero María Patiño insiste, ya que incluso Terelu no sabe los verdaderos motivos. Ante esto, Rocío explica que es "porque no me ha llamado".

Después de las réplicas de María Patiño, Rocío Carrasco quiere dejar una cosa clara: "La verdadera hermandad se demuestra cuando hay un problema, no yendo a una boda"

Este argumento no convence a Gema López, que vuelve a preguntar por qué no cuenta las razones, "porque no tengo por qué". Además, comenta que piensa que Carmen Borrego no está enfadada por no asistir al enlace.