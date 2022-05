Carmen Lomana se enfada y se niega a ir al plató por su conflicto con Lydia Lozano: "No tengo ningún interés en hablar con ella"

Carmen ha entrado en directo desde el portal de su casa para dar la sorpresa de su visita a plató, pero con la pregunta sobre su conflicto con Lydia Lozano ha llegado el enfado. "No tengo ningún interés de hablar con ella, de la misma forma que ella no debería tener ninguno, yo nunca he tenido una relación muy estrecha con Lydia", ha entonado. La colaboradora se ha enfadado y ha dado el motivo: "Llamaste a amigos míos para ponerme verde , le comiste la oreja durante una hora a Miguel Frigenti para comerle la oreja".

Ambas han intercambiado palabras en directo y tras decirle a Lomana que vaya al plató para solucionar todo esto, se ha enfadado tremendamente. Kiti Gordillo ha conectado, de nuevo, para decir que ella se ha molestado con el tema y la protagonista lo ha explicado en directo: "¿Por qué no puedo ir tranquila al plató? Me da lo mismo, que Lydia diga lo que le de la gana.

Lydia Lozano ha hablado con ella en directo para rebajar la situación: "Carmen Lomana puede venir aquí con todos sus bolsos y yo calladita, no te preocupes que tengo la misma educación que tú". Eso sí, cuando le han dicho a la colaboradora que le pida perdón, se ha negado: "Yo no voy a pedir perdón porque no he hecho nada malo". Tras esto, la coleccionista de alta costura ha puesto rumbo al plató de 'Sálvame' para cumplir con su cometido.