Polémica en 'Eurovisión': la delegación de Rumanía denuncia que se anuló su voto sin motivo y cuentan los detalles en 'Sálvame'

Oana ha contado que emitieron unos votos y se dijeron otros en el directo: "Un día antes se hace un espectáculo para el jurado, da unas notas en presencia de un jurado y esos resultados se suben a la plataforma y los organizadores, un día antes se saben los resultados de los países". Todo esto, los organizadores lo apuntan a que no se pudo conectar con el país, por fallo en la conexión: "Los votos no los anunciamos nosotros, fue un representante de Radiodifusión, diciendo que por fallos técnicos no se podía poner en contacto con Rumanía".