La actuación de Chelo Gª Cortés en la verbena de 'Sálvame': "No he visto cosa igual en la vida"

La colaboradora retrocede hasta el año 1994 para cantar uno de los mejores temas del verano 'Saturday night'. Sin embargo, no ha tenido buena predisposición desde el principio: "Canto como una almeja de mal", decía la colaboradora cuando Manuel Zamorano llegaba a por ella a plató. Además, nos ha chivado algo: "Le has quitado una manga a l traje".

Lo hemos entendido minutos después, viendo cómo ha preparado el tema. “Es la peor cantante que me he encontrado jamás”, decía Alejandro Abad en los ensayos y, por si fuera poco, con el inglés no había manera a pesar de que ha tenido una profesora particular.