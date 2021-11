Chelo Gª Cortés se ha roto viendo sus propias imágenes. La colaboradora de ‘Sálvame’, fuera de cámaras y ante un encargo del programa, ha brotado porque no tenía servicio de maquillaje, algo de lo que las colaboradoras no disfrutan desde el inicio de la pandemia. Reitera su reivindicación, pero se avergüenza de sus formas: “So y imbécil… la única gili*** de esta historia soy yo”.

Se trataba de una misión encargada por ‘Sálvame’, Chelo Gª Cortés esperaba que se le maquillara, pero no podía disfrutar de este servicio, lo que provocaba su enfado: “¡Yo vengo a cara lavada! ¡Ya está bien, maquillan a quien quieren y como tengo mucha clase no me lo voy a pagar yo!”