Josep Ferré ha imitado a Víctor Sandoval

Chelo ha asegurado que siempre ha defendido a Nacho

Víctor ha estallado al escuchar estas palabras

Esta tarde, Josep Ferré se ha metido en la piel de Nacho Sandoval. El actor ha entrado en plató imitando la soberbia y la excentricidad del ex marido de Víctor Sandoval provocando las carcajadas en plató. "Se han infringido dos normas, la primera que me dijeron que en dirección estaría Alberto, no el chico catalán", ha dicho refiriéndose a Valldeperas.

"Quería dar las gracias a Matamoros por esta defensa y decirle a los demás que sois cómplices de las desfachateces que dice este señor. También quiero decir a Patricia que deje de mandarme mensajes, que no voy a ir al Deluxe. Si no está Alberto no quiero estar con ese señor de barbas", ha comentado ante las risas de sus compañeros.

Víctor ha comenzado a brotar, y Nacho se ha puesto serio: "Si esto va a ser así toda la tarde, yo me levanto y me voy", ha dejado claro. "Yo te he defendido siempre", le ha asegurado Chelo enfadando todavía más a Sandoval.