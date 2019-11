Chelo Gª Cortés manda un mensaje a Rocío Carrasco: "A veces hay que dar un golpe en la mesa y contar la verdad"

La colaboradora conoce a Rocío desde que era pequeña y asegura que ha vivido muchas cosas con ella e incluso hubo una temporada en la que no se hablaban: “Decidí alejarme porque no me fiaba de su amiga Cristina Blanco, le hizo mucho daño”. Tiempo después, su amistad volvió a su curso cuando empezó su relación con Fidel Albiac. “Sé los problemas que tuvo porque lo viví, si no los ha hecho públicos, yo no los voy a sacar, pero Antonio le ha dado mala vida”, ha aclarado la colaboradora.