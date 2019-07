La mujer de Chelo Gª Cortés se queja ante las críticas: “Hay directores y presentadores que cuando quieren paran estas cosas”

Fue muy comentada la reacción de Marta Roca ante las palabras de su mujer, Chelo, en ‘Supervivientes’. La concursante decía que se quería casar de nuevo y la frialdad de Marta llamaba la atención. Sin embargo, tras la expulsión de Chelo, la pareja ha hablado y Marta está encantada: “Tengo que arreglar lo de mi familia, ahora de momento cuidando a mamá pero si Chelo me lo pide lo vamos a hacer, claro”.

Por otro lado, Marta ha dejado caer que su mujer se fue pensando que le apoyarían más desde 'Sálvame': “No sé cómo funcionan las cosas entre ellos, me han dolido algunas cosas que he oído y por eso no puedo ver este programa (…) Hay directores y presentadores que, cuando quieren, estas cosas las paran”, se ha quejado Marta asintiendo cuando le pregunta si se siente injustamente tratadas.