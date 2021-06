“Mira, mi reality por excelencia era ‘Supervivientes’ pero, por supuesto, ¿por qué no? Yo me postulo y ya…”, explicaba Chelo antes de que comenzaran las bromas del presentador y de sus compañeros. “Chelo, ¿Cuánto pagarías por ir?”, preguntaba Jorge Javier entre risas. “No, a mí me pagan o yo no voy, yo no trabajo gratis”, respondía la colaboradora.