Chiqui quiere encontrar al amor de su vida: "Lo busco de entre 28 a 45 años y que sea muy activo"

"Lo busco de entre 28 y 45 años. Que sea muy especial, como yo. No me fijo en un físico. Que sea trabajador y que me quiera a mí y a mis hijas porque somos un pack de tres. Que sea una persona normal, simpático y muy activo en todos los aspectos no sólo en la cama", contaba Chiqui al preguntarle por los requisitos de su hombre ideal.