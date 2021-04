Queda nada para que Rocío Carrasco reaparezca en televisión pero esta vez en un plató. El próximo miércoles a las 22.00 horas en directo en Telecinco (y media hora antes en mitele PLUS) , la hija de Rocío Jurado responderá a todas las preguntas que se han generado hasta ahora sobre lo que ha contado en su serie documental.

Una de las grandes revelaciones que hizo es que el juicio contra Antonio David Flores está sobreseído , no archivado. Por lo tanto, aún no hay sentencia que exculpe ni condene a su exmarido de las acusaciones por violencia de género. Y ha sido respecto a este tema por el que Carlota Corredera y Jesús Manuel Ruiz han discutido en 'Sálvame'.

"A mí como testimonio me parece perfecto. Pero cuando hablamos de una 'víctima de maltrato' hay un estado de derecho y está archivado provisionalmente", decía el colaborador. Pero la presentadora rápidamente le corrigió: "No está archivado, está sobreseído. No mientas", replicaba.