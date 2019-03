La exmujer de Gustavo González demandará a María Lapiedra, según Rafa Mora

La ruptura de Gustavo González y María Lapiedra está dando muchos quebraderos de cabeza al colaborador de 'Sálvame'. Tras ser acusado de mentir a sus compañeros, Gustavo ha vuelto para dar explicaciones: "Estoy hasta las narices, no he sido desleal a mis compañeros en la puñetera vida”. Sus palabras no han convencido a todos y Patiño y Gemma se han despachado con el fuera su amigo íntimo. Pero eso no ha sido todo. Después de que González estallara y abandonara el plató de 'Sálvame' cuando María Lapiedra ha entrado por teléfono, ha tenido que escuchar de boca de Rafa Mora que su ex está dispuesta a demandar a Maria... ¡El lío está servido!

Gustavo da la cara ante sus compañeros

Con el semblante triste, como bien le decía Carlota Corredera, Gustavo González daba la cara en ‘Sálvame’ tras haber sido acusado de mentir a sus compañeros sobre una exclusiva que el colaborador habría dado. “Estoy con la conciencia tranquila pero mentalmente muy agotado”, y añadía: Quien me conoce no debería quedarse callado cuando me llaman mentiroso, cobarde, chantajista… Creo que soy buen compañero, no he tenido nunca la intención de hacer daño a nadie, soy un tío leal”. La presentadora le volvía a decir que continúa sin entender por qué no contó la verdad sobre la exclusiva y él aseguraba que todo se fraguó días después de que sus compañeros le preguntaran. Harto de críticas, Gustavo zanjaba: “Estoy hasta las narices, no he sido desleal a mis compañeros en la puñetera vida”.