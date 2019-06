Molly, el ex de Pilar Rubio, estalla contra la prensa rosa en su Instagram: “No somos como vosotros y nunca seréis de los nuestros”

Pilar Rubio y Sergio Ramos han cumplido un sueño : han celebrado su boda por todo lo alto y pese a ello las ausencias de su enlace no dejan de hacer algo de sombra. Molly, la expareja de la reportera , se ha mostrado visiblemente molesto con la prensa rosa y ha estallado en su Instagram: “No somos como vosotros y nunca seréis de los nuestros”.

¿Pero qué quiere decirnos? ¿Está molesto por volver a ser tema de actualidad? Sea como fuere, y a pesar de contar con la actuación estelar del grupo Europe, en la boda hubo otras ausencias musicales de primer nivel, como Rosalía que, al parecer, dejó a los novios tirados con todo preparado tres días antes de la boda . Pero no fue la única, al parecer Shakira también se negó a subirse al escenario … La colombiana estaba invitada al enlace y tampoco acudió. Los motivos siguen siendo un misterio.

No obstante, no fueron las únicas. El cantante Maluma también se quedó a las puertas de actuar. Él era el encargado de poner punto final a una noche de escándalo y tampoco se presentó porque tuvo un problema en su avión que no le permitió llegar.