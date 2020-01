La tía de Fani, sobre Christofer: “No es un santo, también tiene sus cositas”

No sabemos si por defender a su sobrina o porque tiene información pero lo cierto es que Maite, tía de Fani, aborda la polémica generada por su sobrina en ‘La isla de las tentaciones’. Fani ha caído en la tentación con Rubén pero, según Maite, Christofer “también tiene sus cositas”.

“Todas las personas tenemos un pasado, un presente y yo no soy quién para decir nada”, continuaba Maite que, sin querer entrar en detalles, dejaba caer que quizá su sobrina no ha sido la única desleal en la pareja: “Igual que ella tiene sus defectos y sus cosas, también las tiene él, no es un santo, a lo mejor dentro de poco empiezan a salir Mª Carmen, Victoria, Eugenia…”, decía dando nombres al azar.