Fernando Martínez, padre de Kiko Jiménez: “Me duele cantidad que diga que no tiene padre”

En numerosas ocasiones hemos escuchado a Kiko asegurar que no tiene padre y que sus padres se separaron cuando era un bebé, pero la información que Kiko da sobre su familia no es del todo exacta. Fernando Martínez , padre de Kiko, ha hablado con nuestro reportero y aunque, con muchas limitaciones, asegura haber tenido relación con el joven.

Según ha explicado Fernando Martínez, se casó con la madre de Kiko en la Iglesia de San Juan de Alicante y ella le abandonó estando todavía embarazad a. Al parecer tuvo una relación con Kiko muy llevadera cuando este tení 12 o 13 años, pero nunca se lo han puesto fácil para ver a su hijo “los abuelos y ella son de una forma de ser muy especial… Eso que va diciendo de que no tiene padre es una mentira como una catedral. Su madre y sus abuelos le malmeten contra mí y no quiere saber nada de mí”.

Al parecer, la última vez que vio a Kiko fue en 2009, pero Fernando no pierde la esperanza de recuperar la relación con su hijo: “Quiero tener contacto con mi hijo, que me diga o me explique por qué no quiere saber nada de mí, por qué va diciendo por ahí que no tiene padre. Yo lo que quería saber es por qué ha cogido este camino tan distante. Yo en lo que estoy interesado no es en salir en la tele”.