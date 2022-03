Cuatro personas que fueron muy conocidos y ahora son anónimos cuentan su historia: de un actor de la serie compañeros a una 'extriunfita'

Idaira Fernández participó en 'Operación Triunfo', algo que detalla: "Entré cantando mejor de lo que salí. Hay documentos gráficos que lo demuestran y es que me hicieron sentir que no valía y lo malo es creerte eso. Yo fui todo lo fuerte que pude". Jorge Javier le ha recordado que "desafinaba continuamente" y ha reaccionado: "Me parece que sois muy injustos por el paso por la academia". Y ella se explica.

El siguiente ha sido un viejo conocido para muchos, entre ellos para Anabel que no ha podido evitar hacerse una foto con él. Enrique Espinosa, conocido por todos por su frase "hola, soy Edu, Feliz Navidad". Que ha explicado cómo fue su infancia por esto: "Te convertías en el centro de atención, no podías hacer nada, si hubo ataques verbales. Es una edad complicada, me arrepiento en eso momento, pero ahora es una de las cosas que mejor me ha pasado". Y entona en directo su famosa frase y lo ha hecho como en el anuncio o de manera cantada.