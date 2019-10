Geles Hornedo analiza el comentario machista de Kiko Jiménez en 'GH VIP': Se refiere a Estela Grande como si fuese "mercancía"

Además, ante la pregunta de si tendría algo con Estela, Kiko respondió que si no hubiese nadie más, no tendría más remedio que "reproducirse". Esas declaraciones cosifican a la mujer, quien se supone que tiene un único papel en la vida: ser madre. Según Geles, una vez más se coloca al hombre en el lugar del sujeto y a la mujer en el lugar del objeto. Además, ha querido mandarle un mensaje al concursante: “Preocúpate de construirte una identidad fuerte sin necesidad de tener que apoyarte en las mujeres que están en tu vida” y ha zanjado diciendo que así, no solo le irá “mejor” en la vida, sino que a nosotras también.