Gema López se siente traicionada por Gustavo González: “Fuiste indiscreto con una mentira”

Los antes amigos ahora no se dirigen la palabra para decirse más que ‘hola’ y ‘adiós’ y Gema se siente traicionada. Cree que hubo mucho tiempo para hablar, pero su amigo no lo hizo y cuando le preguntan si ahora es irreversible, ella prefiere callar.

“Gema se siente traicionada y yo no puedo hacer otra cosa porque no ha habido posibilidad de hablar”, ha explicado Gustavo que, sin embargo, considera que simplemente fue “indiscreto” y que en ese sentido tiene la conciencia “muy tranquila”.

La cara de Gema justo en ese instante lo decía todo. Miraba hacia arriba y estallaba: “Yo no tendría la conciencia tan tranquila, fuiste indiscreto con una mentira, no es cuestión de indiscreción, indiscreto has sido con Antonio Montero”.