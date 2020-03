Gustavo González, tras desvelar la enfermedad de Antonio Montero: “Le he decepcionado pero no soy un traidor”

Gustavo González fue quien no puso sobre la pista de que algo le sucedía a Antonio Montero. Finalmente, el protagonista de la información acabó explicando que ha tenido que ser intervenido para extirparle un tumor de su pierna izquierda.

Tras días de polémica, Gustavo vuelve a ‘Sálvame’ reconociendo su responsabilidad pero negando la traición: “He sido un bocazas, he decepcionado a Antonio, pero no soy un traidor. Cometí una indiscreción y lo único que me importa es conservar la amistad con Antonio”.