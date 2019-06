Gema López planta cara a Mila Ximénez: "La guerra la tienes contigo misma y con lo que algunos compañeros piensan de ti"

Además, la colaboradora reconoce que, aunque a veces pueda “matarse” con Mila, eso no quiere decir que no la aguante y está segura de que el enfado de su compañera no es por su culpa: “La guerra no la tienes conmigo, sino contigo misma o lo que algunos compañeros, en este caso Chelo, ha pensado de ti”.

La respuesta de Mila Ximénez

Pero Mila no ha venido al programa con ganas de discutir y dice que va a meterse “la lengua en el culo” con temas personales: “No voy a llevar mis opiniones al extremo, no voy a debatir con nadie más porque no me da la gana y me voy a quedar en mis trincheras”. La colaboradora ha confesado estar cansada de quedar siempre como la “mala” e, irónica, ha comentado: “Desde aquí pido que me nominen, que me manden al ‘Palafito’ de mi casa y que a partir de ahora daré un pasito para atrás”.