El 'brote' de Mila Ximénez contra la mujer de Chelo Gª Cortés acaba en enfrentamiento con Patiño y Gema López

“Bastante más feliz que vosotras dos con lo que tenéis de Hacienda”, ha dicho la colaboradora que, dirigiéndose a Marta, le ha acusado: “Tú no te dedicas a nada, a pasear a Maggy y te agota”. Y es que si Mila ha contado que le prestó dinero a Chelo es porque se sintió traicionada ¿El motivo? Antes de la entrevista de su mujer en el ‘Deluxe’, le contó que le había pedido dinero prestado a Mila porque no se fiaba de que la colaboradora se lo contara en directo.

Además, ha revelado que el último día en ‘Sálvame’ Chelo llegó “cagada” porque tenía que hacer un pago ese mismo día y que le pidió que no se lo contara a Marta: “Jamás te lo habría contado si no me mete la puñalada pero me trató como si fuera una delincuente emocional”.