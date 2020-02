Un testigo acusa a Gonzalo de serle infiel a Susana: "De mí no vas a sacar ni un duro"

Rubén coincidió con Gonzalo en un programa de televisión hace años pero el aludido asegura que no le conoce. Según Rubén, él mismo fue testigo de la deslealtad de Gonzalo a Susana en Salou. En concreto, afirma que le fue “infiel” a su entonces pareja con una chica en una discoteca.

“Mío no vas a sacar ni un duro”, le ha advertido Gonzalo, que lo negaba todo: “Me parece de tan poca dignidad, no te he visto en mi vida”. Rubén le pedía respeto, Gonzalo optaba por el humor y el testigo añadía que en el baño de la discoteca hubo “intimidades”.