Pillados en Sevilla: Gustavo González y María Lapiedra se han reconciliado, según Kiko Hernández

"¡Gustavo González y María Lapiedra están paseando juntitos por Sevilla!", ha exclamado Kiko Hernández desde el 'pulpillo' de 'Sálvame'. Además, ha añadido que el colaborador ha justificado su ausencia en el programa "por un problema de salud". Sin embargo, el aludido se muestra impermeable a lo que digan de él: "Donde esté yo y con quién esté no es problema de nadie (...) María tenía una intervención pendiente por motivos de salud", ha dicho en una llamada.

"Con quien esté no es problema de nadie"

“¡Qué poca vergüenza!”, ha dicho el colaborador y es que Gustavo se habría escudado en un problema de salud para ausentarse de ‘Sálvame’. Sin embargo, él responde con evasivas ante la llamada del programa: “Donde esté yo y con quien esté no es problema de nadie, no te voy a confirmar nada, no voy a dar ninguna explicación de mi vida”.