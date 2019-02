La ruptura de Gustavo González y María Lapiedra es “un paripé” para pagarse la boda, según Rafa Mora

Gustavo González y María Lapiedra anunciaron su ruptura cada uno por su lado en una portada. Él se declaraba "arrastrado", ella "humillada" y las informaciones empezaban a surgir... Sin embargo, Rafa Mora afirma ahora en 'Sálvame' que todo es "un paripé " con un objetivo: conseguir dinero para su boda. Polémicas al margen, María ha roto su silencio para responder a Gustavo y lanzarle una advertencia: "Si no para de mentir, me perderá para siempre".

Según ha contado Rafa Mora, esta ruptura no es más que un "paripé" orquestado por la propia pareja. Aludiendo a una fuente del todo fiable, el colaborador de 'Sálvame' ha afirmado: "Me dicen que esta noche han quedado para verse en Madrid, riéndose de toda la audiencia".

"Si no para de mentir, me perderá para siempre"

Al margen de esta polémica, María Lapiedra ha roto su silencio para responder a Gustavo. Declarándose "decepcionada", ha advertido a su ex: "Si no para de mentir, me va a perder para siempre". Eso sí, confiesa que no se deja de querer "de un día para otro".