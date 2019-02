La exclusiva de la ruptura de Gustavo González provoca el enfado en 'Sálvame': el colaborador cuenta toda la verdad

Gustavo González y María Lapiedra han roto y (cada un por su lado) han dado una exclusiva hablando de los motivos de ruptura. Los colaboradores de 'Sálvame' en general esperaban que ella hablara, pero no que lo hiciera Gustavo. "Me ha producido vergüenza ajena", ha dicho Gema López y el aludido ha hecho frente a sus críticas y a las de los demás, con lo que el enfrentamiento ha sido inevitable...

La mayoría de colaboradores no dan crédito a lo que leen de boca de Gustavo González y María Lapiedra pero Gema López, que fuera íntima amiga del colaborador, lo tiene claro: “A mí hace tiempo que me dejó de sorprender”.

Todos creen que Gustavo pasa de ser periodista a personaje y pierde credibilidad pero él les ha hecho frente: "Quien mida con el mismo rasero las reflexiones que hago yo con las declaraciones de María es que no se lo ha leído".

"Puedo entender que penséis que esto es parte de una estrategia para facturar", ha continuado Gustavo que, sin embargo, ha defendido su postura: "Lo estoy pasando muy mal, para mí es muy difícil". Además, ha dejado claro que sigue estando del otro lado: "Yo soy periodista de carrera, he pasado cinco años en la facultad"; "¿Y para qué ha servido?", le ha preguntado Mila Ximénez.

"Me abrió los ojos que hable de mis hijos"

Enfrentamientos al margen, Gustavo nos ha hablado de los motivos de la ruptura y es que las diversas polémicas han acabado por pasarles factura. "A mí me abrió los ojos que tocase a mis hijos", algo que no sabe si podrá olvidar: "No sé si perdonar, voy a tener que asimilarlo. Espero que algún día pueda charlar con ella y que se dé cuenta y que recapacite por los errores que ha cometido".