Helena, madre de Adara: "Ayer no vi el programa, ya estoy saturada"

'Sálvame' se ha puesto en contacto con Helena, la madre de Adara, para descubrir cómo ha vivido el pasional reencuentro entre su hija y Gianmarco. "Es que no te puedo atender. Ni puedo y tampoco me apetece hablar. Si me pillaras más tranquila, pero es que no…He estado mala, y de verdad. Es que no eres solo tú, sois muchos y llega un momento que dices: 'O paro esto, o te pasa factura'", ha explicado. "Ayer no vi el programa, me quise acostar pronto y no lo vi. A mí es que esto ya me tiene saturada, de verdad"