La noticia de la demanda de Toño Sanchís

El colaborador del programa fue un fiel defensor de Belén Esteban, no dudó en creer su versión y atacar a Toño Sánchís y es que la colaboradora le reclamó judicialmente cientos de miles de euros.

Toño Sanchís ofreció retirar la demanda a cambio de 450.000€

En concreto, le demandaba por decir que él había filtrado información de Belén Esteban así como por afirmar que se apropiaba de un porcentaje de representación que no le correspondía.

Sin embargo, Toño veía una forma de evitar la demanda y Kiko Hernández nos la transmitía: “Dice que lo podemos arreglar todo si le doy 450.000 euros”. Como era de esperar, no accedió, sino todo lo contario: “A partir de ahora me vais a tener al otro lado, hablando y encima cabreando, eso sí, respetando la legalidad”.

El acto de conciliación de Kiko Hernández y Toño Sanchís

Por eso, llegaron al acto de conciliación y ahí la cifra se había reducido: “Me pide 90.000 euros, hemos bajado porque en el acto de conciliación me pedía 500.000 euros, me llegó la certificación aquí y que por pronto pago me pedía 450.000”. Además, daba detalles y es que aseguraba que todo lo que había dicho de la empresa de Toño, se había confirmado con el tiempo: “Veremos lo que pasa”, decía.