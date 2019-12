La hija de Cayetano Rivera habla sobre su supuesta infidelidad a Eva González: "No me sorprendería"

Lucía Rivera, hija de Cayetano Rivera, ha hablado para 'Sálvame' sobre la polémica que rodea a su padre. Sin querer entrar en detalle porque asegura que ni ha visto las fotos ni quiere verlas, ha contado que su padre ya es mayor para saber lo que tiene que hacer. Lucía no ha hablado con él pero asegura que, de hacerlo, sabe que su padre no le contaría nada sobre este tema. Además, ha contado que no ha hablado con Eva González porque su relación es nula pero que si le envía un mensaje, lo responderá. "No quiero hablar porque no quiero herir a nadie, pero le voy a querer pase lo que pase", ha zanjado Lucía.